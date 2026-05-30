◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人・西舘勇陽投手（２４）が今季初登板初先発で６回無失点と好投した。直球は今季最速タイ１５４キロ。キレ味鋭いカーブ、カットボール、スライダー、フォークを駆使し、勝利投手の権利を持って降板した。球数１０５、８奪三振は自己最多となった。岸田とのバッテリー。初回１死一、二塁、４回無死一、二塁のピンチをゼロで切り抜けてリズム