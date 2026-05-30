◆ファーム・リーグ巨人１０―４阪神（３０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人が１５安打１０得点を奪い４連勝。貯金は９となった。初回はリチャードの安打などで２死満塁を迎えると、暴投で先制。郡の左前適時打もあり、いきなり２点を奪った。２回もリチャードの左前適時打などで２得点。４―３の４回は１死三塁から増田陸の中犠飛で１点を追加した。再び１点差となった５―４の５回は１死二、三塁から山瀬が左前適時