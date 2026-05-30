◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）広島の森下暢仁投手が５回５安打２失点で降板した。１点リード２回、押し出し四球を与えるなど計３四死球で一時同点。坂倉の２打席連続適時打で勝ち越した直後の３回には柳田にソロを被弾し、同点に追いつかれた。計６四死球に制球に苦しむ場面もあり、４勝目を逃した。