ファジアーノ岡山 ファジアーノ岡山スポーツクラブが、中国銀行(岡山市)が保有する岡山市南区妹尾の「研修センター運動場」を活用し、「多世代・多機能型スポーツ施設」を整備することを発表しました。 岡山県内でスポーツを楽しめる環境づくりに貢献しようと、ファジアーノが20年間土地を借り受け、施設の整備と管理運営を行います。ファジアーノによりますと、岡山県で