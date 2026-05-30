プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に昨年９月に判定負けした元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級王者ムロジョン・アフマダリエフ（３１）＝ウズベキスタン＝が２９日（日本時間３０日）、首都タシケントのヒューモ・アリーナでベネズエラのエグリー・モスケダ（３０）とノンタイトル１０回戦を戦い、４回ＴＫＯ勝ち。再起戦を勝利で飾った。地元の声援に後押しされたア