4月29日、作家の佐藤愛子さんが亡くなった。102才の大往生だった。大正、昭和、平成、令和と4つの時代を駆け抜けた佐藤さんは作家一家に生まれ、戦争や2度の結婚と離婚、借金苦などを経験しながら多数の作品を発表。1969年に自伝的小説『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞を、2000年に長編小説『血脈』（文藝春秋）で菊池寛賞を受賞した。なかでも記念碑的な作品が、90才を超えてから本誌・女性セブンで連載したエッセイ