今日30日は、沖縄や九州から東北南部にかけては広く晴れて、季節先取りの暑さとなりました。明日31日も広く晴れて、厳しい暑さとなるでしょう。大分県日田市では最高気温が35℃と猛暑日となりそうです。6月1日(月)は真夏日地点(最高気温30℃以上)が広がり、東京都心も32度と今年一番の暑さとなるでしょう。前橋市では35℃以上の猛暑日となりそうです。今日30日広く季節先取りの暑さ今日30日は沖縄や九州から東北南部にかけては広