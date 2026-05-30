ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆Yahoo!ショッピングの大型セールで最大22％還元のチャンス今の時代、多くの方がネットショッピングを利用していると思います。特定の日に買い物するとお得になったり、重いものでも家まで届けてくれたりと、かなり便利ですよね。今回は、そんなネットショッピングの