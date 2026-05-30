鏡開き「よいしょ、よいしょ、よいしょ！」長野県池田町にある大雪渓酒造では、毎年恒例の「酒蔵まつり」が開かれました。午前10時の開始直後から多くの人が訪れ、振る舞われた樽酒を味わっていました。池田町から「おいしいです」このほか、会場では人気の酒粕詰め放題や蔵見学も行われ、日本酒ファンを楽しませていました。