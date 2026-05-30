◇プロ野球交流戦 オリックス-中日(30日、京セラドーム)オリックスの先発・田嶋大樹投手が6回1失点と好投。今季2勝目の権利を得て降板しました。今季6度目の先発となった田嶋投手は、2回に中日の石川昂弥選手にソロを浴びるなど、4回まで毎回ヒットで出塁を許しながらも、最少失点で抑える好投を披露します。5回は三者凡退に抑え、6回には2死までテンポよく打ち取ると、続く福永裕基選手には2塁打を浴びますが、ここも要所を締め、