◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ-阪神(30日、ZOZOマリン)阪神の森下翔太選手が痛恨のお手玉でエラーとなりました。この日2打席連続ホームランと絶好調の森下選手でしたが、6回の守備で先頭打者の友杉篤輝選手の左中間に高く上がった打球を森下選手が1度はグラブに収めるも弾んだボールはお手玉のように何度か跳ね上がります。なんとかグラブに収めたいところでしたが、グラブの先に当たりボールは大きく外に転がりました。友杉選手