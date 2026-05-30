■ MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2026（30日、東京・世田谷区立大蔵運動公園陸上競技場）男子800mが行われ、日本記録保持者の落合晃（19、駒澤大）が、日本新記録となる1分43秒45の1着でフィニッシュし優勝した。落合は3日の静岡国際で1分43秒90の日本新記録をマークして優勝。今季の初戦で、自身の持つ日本記録を0秒90更新したばかりだが、27日後にその記録を0秒45更新する快挙を成し遂げた。アジア大会派遣設定記録（1分46秒28）を既