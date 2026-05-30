ミュージックユニット「Superfly」のヴォーカル・越智志帆さんが、自身のインスタグラムで第二子を妊娠したことを公表しました。【写真を見る】【 Superfly 】越智志帆さん第二子妊娠を公表「経験ひとつひとつが一期一会なんだな」出産は秋頃越智さんは「お久しぶりです。この度、第二子を授かりました。出産は秋ころです」と公表しました。 そして「二度目の経験ですが、相変わらずドキドキすることも多く、どんなことも、