「ＭＩＤＤＬＥＤＩＳＴＡＮＣＥＣＩＲＣＵＩＴ」（３０日、世田谷区立大倉運動公園陸上競技場）男子８００メートルが行われ、落合晃（１９）＝駒大＝が自身の記録を更新する１分４３秒４５の日本記録をマークした。落合は高校３年時に１分４４秒８０の日本記録を樹立。５月３日の静岡国際で１分４３秒９０まで更新していたが、２７日後にさらに０秒４５更新した。