ウエイトリフティングのアジア大会代表選考を兼ねた全日本選手権が30日、名古屋で行われた。男子71キロ級で世界選手権（昨年10月）銀メダリストの宮本昌典（29、宮崎県スポーツ協会）がトータルで322kgを挙げ、2位に30kg以上の差をつけ優勝した。女子63キロ級では遠藤梨李（24、いちご）が勝利した。【写真を見る】世界選手権銀・宮本昌典が全日本で圧勝「アジア大会で世界新を出すのがひとつの目標」三宅親子の愛弟子もV【ウエイ