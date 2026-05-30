神戸―鹿島前半、直接FKで先制ゴールを決める神戸・大迫＝ノエスタ明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦（30日・ノエビアスタジアム神戸ほか＝8試合）西1位の神戸がホームで東1位の鹿島を5―0で破り、先勝した。大迫が3得点。ホームアンドアウェー方式で争われ、第2戦は6月6日に行われる。