俳優の野呂佳代が30日、東京・新橋演舞場で行われた「熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾 東京喜劇『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』」の取材会に参加した。【写真】おなじみのキャストが集結した熱海五郎一座の会見約1か月の稽古期間だった。座長の三宅裕司は「野呂さんのスケジュールが大変だった。彼女も大変だったと思うけど、そこを乗り越えて、あす初日を迎える」と裏話。野呂は「前のス