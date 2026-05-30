■ MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2026（30日、東京・世田谷区立大蔵運動公園陸上競技場）女子800mが行われ、久保凛（18、積水化学）が、2分02秒76の1着でフィニッシュし優勝した。9人で争われた女子800mのA組。久保は序盤、ペースメーカーに次いで2番手につけた。ラスト1周になるとペースメーカーが外れトップに立つ。しかし、すぐ後ろにつけていたN.モンゴメリー（アメリカ）に猛追され抜かれてしまう。それでも残り100mを切ってから