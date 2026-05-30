若者の「恋愛離れ」が語られる一方で、恋愛リアリティ番組は今も根強い人気を集めている。なかでもABEMAの『今日、好きになりました。』シリーズは、現役高校生たちが旅の中で恋に向き合う番組として、10代を中心に長く親しまれてきた。2017年の放送開始からシリーズを重ね、今年10年目を迎える。【画像】大学時代、自宅にテレビがなくABEMAを見ていたことが番組作りのきっかけに 恋愛への向き合い方が変わりつ