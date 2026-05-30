＜リゾートトラスト レディス3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが終了した。7バーディ・ボギーなしの「65」をマークした神谷そらがトータル8アンダー・単独首位に浮上した。【写真】これぞ理想とするトップですトータル6アンダー・2位タイに6つ伸ばした政田夢乃、河本結、韓国ツアー女王のイ・イェウォンが並んでいる。トータル5アンダー・5位タイには佐