沖縄自動車道の宜野座インターチェンジ＝4月、沖縄県宜野座村米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還条件の一つである交通渋滞回避策を巡り、移設先の名護市辺野古を含むキャンプ・シュワブ方面への高速道路接続に向け、政府が周辺の交通量調査に着手していることが30日、政府関係者への取材で分かった。返還実現のため計画の進展につなげたい考え。渋滞回避で政府の具体的な取り組みが明らかになるのは初めて。渋滞回避は