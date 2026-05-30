高市早苗首相は30日、東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める「国民大集会」で、問題解決に向け、金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示した。「私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決する」と述べた。高市首相は正恩氏に対し「双方の国民、人民のために、未来の若者たちのために、勇気ある一歩を金正恩氏と踏み出したい」と呼びかけた。横田め