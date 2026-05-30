岩下志麻（85）が30日、東京・Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下で行われた「映画監督篠田正浩レトロスペクティブ」Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下篇トークイベントに登壇した。夫で映画監督の篠田正浩さんが25年3月25日に94歳で亡くなって以来、公の場に姿を見せるのは初めて。岩下は、篠田さんとの最初の出会いを振り返った。2人は当時、松竹の監督と俳優の立場で「初めてお会いしたのは（60年の）『乾いた湖』という作品で、寺山修司