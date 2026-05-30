元自民党幹事長で政治ジャーナリストの石原伸晃、里紗夫妻が３０日放送の「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演した。お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が「政治家の奥様ということで大変だったりしたんじゃないですか？」と質問すると里紗さんは「いつも受験を控えてる学生みたいな気持ちだった」と回答。「必ず選挙があるじゃないですか。４年の中には必ず選挙があって、ダメだと無職になる。子どもを育ててる間は