フィギュアスケートのアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」（３０日、千葉・幕張イベントホール）が開幕し、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、会心のプログラムを再現した。ミラノ・コルティナ五輪ではショートプログラム（ＳＰ）で「ＬａＳｔｒａｄａ」を舞い、７８・７１点をマークして堂々の首位発進。この日は同曲を再び演じ、３回転ジャンプや華麗なステップなどで会場を魅