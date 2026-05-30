フィギュアスケートのアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」（３０日、千葉・幕張イベントホール）が開幕し、ミラノ・コルティナ五輪個人＆団体銀メダルの坂本花織が登場した。世界選手権を４度制した女王は今季限りで現役を退いた。引退会見後初となったアイスショーでは、盟友の樋口新葉が振り付けた新しいプログラム「Ｆｅｅｌｉｎｇｇｏｏｄ」を初披露した。水色を基調にした衣装を身にまとった坂本は代名詞のダ