台風6号の影響で鹿児島県関係の海の便は6月1日以降の欠航を決めている便があります。 種子島・屋久島、奄美航路は ▼「フェリー屋久島2」が、1日・2日は全便欠航します。 ▼「フェリーはいびすかす」は、1日の午後6時鹿児島発種子島・屋久島行き、2日の全便、3日の午前便の欠航を決めています。 沖縄・奄美航路は ▼「クイーンコーラルクロス」が1日の那覇発鹿児島行きを欠航します。 ・