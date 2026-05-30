チャンネル登録者数277万超のYouTuber「ばんばんざい」のみゆさん（27）が2026年5月24日、自身のインスタグラムを更新。超ミニ丈の黒いサロペット姿を披露した。「clothes」みゆさんは、「clothes」といい、黒いサロペットで階段に座る様子や全身ショット、夕日をバックに犬を抱く姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白い肩出しトップスと黒いミニ丈のサロペットを着用。階段に座って頭に手をあててカメラ目線で写