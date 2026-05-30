◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）３歳のスピード自慢１６頭で争われ、川又賢治騎手騎乗で２番人気のエイシンディード（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）は直線伸びあぐね６着に終わった。ホッカイドウ競馬の門別から転入初戦だった函館２歳Ｓをレイチェル・キング騎手とのコンビで逃げ切りＶ。９番人気での勝利にフロック視された側面もあったが、デイリー杯２歳Ｓ４