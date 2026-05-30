◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、東京競馬場エムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、１２時１２分に決戦の地・東京競馬場に到着した。藤本助手は「渋滞もなく、特に問題なかったです。（輸送）は慣れたものですね」と笑顔で振り返った。一昨年のセレクト１歳セールで５億９０００万円の値がついた評判馬は、１週前追い切りで６ハロン８