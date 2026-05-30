◆春季北海道高校野球大会▽準決勝旭川志峯９―２士別翔雲＝８回コールド＝（３０日・札幌モエレ沼公園）旭川志峯が９―２の８回コールドで士別翔雲を下し、初優勝に王手をかけた。３回に２番・大波蓮唯右翼手（１年）の適時打で先制すると、４回には１番・村田敏泰三塁手（３年）、３番・中村寧央一塁手（３年）の適時打などで５点を追加。８回にも３点を加えると、投げては背番号１の左腕・沓村颯來（３年）が２失点で完