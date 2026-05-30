◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）３歳のスピード自慢１６頭で争われ、鮫島克駿騎手騎乗で１番人気のタガノアラリア（牡３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は、ラスト３３秒１で直線追い上げるも７着に終わった。管理する西園調教師は開業４年目で初タイトルはお預けとなった。同馬は昨年６月の函館でデビュー。２戦目で初勝利をマークすると、その後はキャリアを積みながら