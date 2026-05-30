バスケットボール・Ｂリーグの京都ハンナリーズは３０日、元日本代表のポイントガード／シューティングガードの岸本隆一（３６）が加入することを発表した。契約期間は２０２７―２８シーズンまでの２年。沖縄出身の岸本は２０１３年から今季まで１４シーズン在籍した琉球ゴールデンキングスを退団することが２９日に発表されていた。岸本はクラブを通じ「歴史ある京都という街で、長年、切磋琢磨してきた京都ハンナリーズでプ