◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）３歳のスピード自慢１６頭で争われ、北村友一騎手騎乗で５番人気のデアヴェローチェ（牝３歳、栗東・上村洋行厩舎、父マテラスカイ）が重賞初制覇を飾った。北村友騎手＆上村調教師は当レース初勝利で、マテラスカイ産駒はＪＲＡ重賞初制覇となった。勝ち時計は１分７秒６。２番枠からスタートを決め、道中は内めの好位でしっかりと脚をため、直線の競り