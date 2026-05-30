◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド１位決定戦第１戦神戸５―０鹿島（３０日・ノエスタ）神戸ＦＷ大迫勇也が芸術的なフリーキックを含む１試合３発で神戸が先勝した。狙い澄まして右足を振り抜いた。前半２８分、大迫はペナルティーエリア手前左から、ニアサイドのネットに突き刺した。後半５分にもＦＷ武藤の素早いリスタートのスローインをダイレクトでボレー。ゴール左隅に流し込んだ。「（ＦＫは）もう