◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（３０日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹投手が６回５安打１失点、４奪三振で降板した。初回は２死から福永に中前へ運ばれたが、後続を打ち取り無失点。２点の援護をもらった直後の２回は、２死から石川昂に左越えへ特大ソロを浴び、１点を返された。３回は先頭の花田に左前へ運ばれたが、村松を一ゴロ併殺に封じると、田中を遊ゴロに抑えて無失点。４回は２死