俳優の沢口靖子が30日、東京・新橋演舞場で行われた「熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾 東京喜劇『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』」の取材会に参加した。【写真】おなじみのキャストが集結した熱海五郎一座の会見沢口は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した。今回の稽古について、座長の三宅裕司は「とにかく沢口さんが細かいところまで全部（確認した）。ちょっとしたギャグでも