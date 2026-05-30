福岡市の博多座で「六月博多座大歌舞伎」が6月2日に初日を迎える。30日は出演者が小舟に乗ってPRする初夏を告げる風物詩「船乗り込み」が行われ、八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助らが登場した。江戸時代から続く伝統行事で博多座では25回目。コースは博多川の清流公園からの約800メートル。出演者は、俳優の名前を染め抜いた色とりどりの幟、高ちょうちんに飾られた船に乗り込み約3万5000人（主催者発表）の歓声に応えた。