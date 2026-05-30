◇プロ野球交流戦 楽天-ヤクルト(30日、楽天モバイルパーク)ヤクルトはサンタナ選手が7回に11号2ランを放ち、終盤に7-2とリードを広げています。打線は5回に5安打を放つなど5点を奪うと、6回ウラに2点返されますが、7回には再びつながります。先頭の長岡秀樹選手がレフト前へヒットを放つと、続くサンタナ選手が楽天・鈴木翔天投手のストレートをジャストミート。打球は左中間へぐんぐん伸び、11号2ランとなりました。7回表を終え