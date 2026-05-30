俳優の水野直（47）が30日、Xを更新。女優の桝田幸希（35）との結婚を発表した。水野は「お疲れ様です常日頃より、お世話になっております皆様へ、ご報告させていただきますで、お馴染みの水野直です」とあいさつし「この度、素敵な御縁をいただきまして、私、水野直は、俳優の桝田幸希さんと、入籍致しました今日を迎えられて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです！！ありがとうございます！！」と感謝を伝えた。また「ご報