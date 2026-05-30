5月30日、B2西地区の鹿児島レブナイズは、アンソニー・ゲインズ・ジュニアとの2026－27シーズンにおける選手契約継続を発表した。 アメリカ出身で現在32歳のゲインズ・ジュニアは、193センチ82キロのシューティングガード。これまでにカナダ、フィンランドでのプレー経験を持ち、2021年に鹿児島でBリーグデビューを果たすと、同クラブ一筋でプレーしてきた。2024&#