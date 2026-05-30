J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦が、５月30日に各地で開催。ノエビアスタジアム神戸ではヴィッセル神戸（WEST１位）と鹿島アントラーズ（EAST１位）が対戦した。キックオフ後まもなく、ホームチームにアクシデント。７分、マテウス・トゥーレルが右太ももの裏を痛めた様子で途中交代。ンドカ・ボニフェイスが投入される。不測の事態に見舞われた神戸だったが、28分に先制に成功する。ペナルティエリア手前で得