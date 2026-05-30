北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーに選ばれた塩貝健人が、中村俊輔コーチとの“意外な接点”を明かした。「僕は横浜FCのジュニアユースだったので、（中村が）通っているのを見かけたり。向こうは絶対に覚えてないと思いますけど、（その時も）一応挨拶はしているので。その時以来ですね」そんな中村と日本代表で再会。「ちょっと不思議な感覚ですか」と記者のひとりに尋ねられると、塩貝は表情を崩さずに次のように