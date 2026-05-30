開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 26/05/29 26/07/09 オリコン 1,332円上場廃止予定 26/05/15 26/07/08 両毛システムズ 5,200円上場廃止予定 26/05/12 26/07/07 ＰＡＬＴＡＣ 6,650円上場廃止予定 26/05/26 26/07/06 弘電社 11,501円