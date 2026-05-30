ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、先ごろ競技生活から引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんのスペシャルインタビューが、寝具メーカー『エアウィーブ』の公式サイトで公開された。睡眠にまつわる五輪秘話などをたっぷり語っている。 ■「エアウィーブ」の公式サイトで公開 『エアウィーブ』のベッドに2人並んで腰掛け、インタ