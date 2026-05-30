中国が制度型開放を安定的に拡大し、対外開放レベルを引き上げていることが外資系企業を持続的に引き付け、外資系企業は中国市場で事業を拡大している。北京市朝陽区は首都の国際交流を担う中核エリアであり、多くの外資系企業がここに拠点を構える。このほど開催された外資系企業の朝陽区での発展経験を共有するイベント「世界と共に朝陽で」では、多くの外資系企業の中国側トップが開放による発展チャンスについて意見を交換した