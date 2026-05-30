◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦神戸5―0鹿島（2026年5月30日ノエスタ）西地区1位の神戸と東地区1位の鹿島による1位決定戦の第1戦が行われ、エースFW大迫勇也(36)がハットトリックの活躍を魅せ、神戸がホームで5―0と快勝した。第2戦は6月6日に鹿島のホームで行われる。神戸は試合開始早々、いきなりアクシデントに見舞われた。前半5分頃にDFマテウス・トゥーレルが右足を気にする素振りを