歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。人気女優に関する自身の記憶に困惑する場面があった。次週6月6日のゲストが今年芸能生活45周年＆歌手デビュー35周年という、歌手で女優の観月ありさ。和田は「最近全然会ってないんですけど」としつつ「芸能生活45周年なの？」と驚き。「観月ありさって、本当に、よく飲むし