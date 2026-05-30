栃木・上三川町で住人の女性が殺害された事件で、強盗などを実行させることを知りながら、実行役とみられる高校生に別の高校生を紹介したとして、警察は30日、神奈川・相模原市の18歳の男子高校生を逮捕しました。30日に逮捕されたのは、相模原市に住む18歳の男子高校生です。警察によりますと、逮捕された高校生は、神奈川県などで通信アプリを利用するなどして、2人目に逮捕された高校生に対し、強盗などを実行させることを知り