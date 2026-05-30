リベンジがかなうその日まで――。27日の最終12R（B2、ダート1400メートル）で単勝1.3倍の断然人気に推されたベラジオドリーム（牡4＝諏訪、父ゴールドドリーム）が7馬身差の圧勝で2連勝。格の違いを見せつけた。昨年の兵庫優駿2着馬にとっては、さすがにここでは役不足だった。不利な最内枠もなんのその、スタートは完璧。こうなればあとはマイペースでレースを進めるだけだった。フラッシュケリー（牝4＝永島、父モーニン）